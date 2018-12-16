Portakal'dan Erdoğan'a yanıt: Edepsiz ve ahlaksız demeseydi

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Sarı Yelekli eylemleri hakkındaki açıklamaları sebebiyle hedef alınan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Erdoğan'ın 'edepsiz ve ahlaksız' ifadelerine tepki gösterdi.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Fransa'da devam eden Sarı Yelek eylemlerine ilişkin sözlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Portakal paylaşımında, geçen günlerde "Gezicilerin başları kesilsin" diyerek tepkileri üzerine çeken A Haber sunucusu Erkan Tan'a da bir gönderme yaptı.

Portakal, kişisel Twitter hesabından, Erdoğan'ın sözlerine karşılık olarak, "'Başları kesilmelidir,' diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, 'edepsiz ve ahlaksız' demeseydi iyiydi" diye yazdı.

“Başları kesilmelidir,” diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa,“edepsiz ve ahlaksız” demeseydi iyiydi. — fatih portakal (@fatihportakal) December 16, 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Denizli mitinginde Fatih Portakal'ı hedef alarak "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor, ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler'' demişti.