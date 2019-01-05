Poroşenko, Fener Rum Patriği'nden 'bağımsızlık' imzasını aldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıran kararnameyi imzalayarak Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya verdi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık alma töreni İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi'nde yapıldı. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Ukrayna kilisesinden yetkililer katıldı.

İstanbul'a gelen Petro Poroşenko sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü. Poroşenko görüşmenin ardından Fener Rum Patrikhanesi'nde yapılan törene katıldı. Poroşenko'ya eşi Maryna Poroşenko ve Ukrayna'da yeni kurulan birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin lideri seçilen Metropolit Epifaniy de eşlik etti.

Poroşenko ve beraberindeki heyet, Patrik Bartholomeos'la görüştükten sonra kilisede düzenlenen törene katıldı.

Törende Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık (otosefali) statüsü kazandıran "Tomos" adı verilen kararnameyi imzalayarak Başpiskopos Epifaniy'e verdi.

İmzanın ardından teşekkür konuşması yapan Poroşenko yarın Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenecek haç çıkarma törenine de katılacak.

Kararnameyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 15’inci bağımsız Ortodoks kilisesi statüsüne sahip olacak. Ancak bu duruma başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri karşı çıkıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, pazartesi günü Bartholomeos'a gönderdiği mektupta, bağımsızlık kararnamesinin verilmesi durumunda Bartholomeos'un Ortodoks kiliselerinin birliğini sağlamaya hizmet etme olanağını “sonsuza dek kaybedeceğini” belirtmişti. Polonya Ortodoks Kilisesi de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık kazanmasına karşı çıkıyor.

