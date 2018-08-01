Pompeo Çavuşoğlu'yla görüştüğünü duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Pompeo, gelecek hafta kendisiyle görüşeceğini vurguladığı Çavuşoğlu'ndan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest kalmasını talep edeceğini açıkladı.

Güneydoğu Asya ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Singapur'a giden Pompeo, yolculuğu esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk bakanlara yönelik yaptırımlar konusunda "yerinde bir tedbir" değerlendirmesini yaptığını da belirtti.

Öte yandan, Pompeo'ya eşlik eden ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye (ABD'li rahip Andrew) Brunson konusundaki duruşumuzu çok iyi biliyor. Brunson ev hapsinden tahliye edilmeli ve evine geri dönmeli. Bu mesele çok uzadı" ifadelerini kullandı.