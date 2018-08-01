Pompeo-Çavuşoğlu telefon trafiği sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son 15 günde dördüncü kez telefonla görüştü. Talebin ABD tarafından geldiği belirtilirken görüşmenin ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüzyüze görüşmeye yönelik olduğu bildirildi.

Haber Merkezi