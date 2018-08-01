Pompeo-Çavuşoğlu telefon trafiği sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. İkili arasında 18, 26 ve 28 Temmuz'daki görüşmelerle birlikte son 15 günde dördüncü telefon görüşmesi yapılmış oldu. 26 ve 28 Temmuz görüşmeleri Rahip Brunson'la ilgili ABD-Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin görüşmeler olurken son görüşmenin 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüzyüze görüşmeye yönelik olduğu belirtildi.
Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki telefon görüşmesinin ABD tarafının talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi.
ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı 1-4 Ağustos 2018 tarihleri arasında Singapur'da yapılıyor.