PollMark, İstanbul anket sonucunu açıkladı

PollMark Araştırma'nın yaptığı ankete göre, İstanbul'da CHP ve İyi Parti'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım'ın önünde.

PollMark, 9-15 Şubat tarihlerinde İstanbul'da 5 bin 24 kişiyle görüşerek yerel seçim hakkındaki fikirlerini sordu. Katılımcıların yüzde 37,8'i İstanbul'da CHP'nin adayı İmamoğlu'nu, yüzde 36'sı da AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerini dile getirdi. Cumhuriyet'in haberine göre, ilçe belediyelerinde ise AKP yüzde 34,5'le birinci olurken onu yüzde 34,2'yle CHP takip etti. "Bugün Meclis seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna da katılımcıların yüzde 33,1'i AKP, yüzde 25,4'ü CHP, yüzde 9,7'si HDP, yüzde 6,9'u MHP, yüzde 5,4'ü de İyi Parti dedi. İLGİLİ HABER AKP'nin Ankara anketinin sonucu belli oldu