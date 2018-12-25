Polisler hastanede doktor ve hastaları rehin aldı

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde iki polis memuru doktorları ve hastaları 2 saat boyunca rehin aldı. Olayı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası duyurdu ve takipçisi olacaklarını belirtti.

Babası vefat eden biri komiser olan iki polis memuru, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde doktorları ve hastaları rehin aldı.

Hastalara ve doktorlara silah çeken komiser ve polis memurunun kimsenin çıkışına izin vermediği bildirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da (SES) resmi twitter hesabından rehin olayını duyurdu. Hastane yetkililerin polise haber vermesi ile genel cerrahi bölümüne gelen polislerin, rehin alan polisleri ikna etmesi üzerine olayın sonlandığı öğrenildi.