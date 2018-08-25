Polisin saldırdığı Cumartesi Anneleri 2011'de Erdoğan ile buluşmuştu

Galatasaray meydanında 700'üncü kez buluşan ancak polisin saldırısına uğrayan Cumartesi Anneleri, 2011 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde görüşmüşlerdi.

Tam 23 yıldır kayıp yakınlarının bulunması için Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftada yapacakları oturma eylemi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Eyleme destek veren ve yasak kararı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, talimatın bizzat Bakan Soylu tarafından verildiğini açıkladı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Tayyip Erdoğan, 2011 yılında Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisinde 1995'ten bu yana her cumartesi Taksim'deki Galatasaray Lisesi önünde kayıp yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ni kabul etmişti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede Erdoğan, Cumartesi Anneleri hakkında söylediği "Ne iş yaptıklarını bilmiyorum, Cumartesi Anneleri birileri tarafından kullanılıyor" şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını, böyle bir şey söylemediğini ifade etmişti.

'İLK DEFA BİR BAŞBAKAN YAVRULARINI KAYBEDEN ANALARI KABUL EDİYOR'

O dönem Bekir Bozdağ ise Meclis kürsüsünden şöyle söylemişti:

"Şimdi ilk defa bir başbakan yavrularını kaybeden anaları huzuruna kabul ediyor, onların dertlerini dinliyor, 'ben bu işe sahip çıkacağım' diyor".

BERFO ANA DA O TOPLANTIDAYDI

Görüşmeye kayıplardan Cemil Kırbayır’ın 103 yaşındaki annesi Berfo Kırbayır da katılmıştı. Yıllarca "Cemilim gelir" diyerek evinin kapılarını kilitlemeyen, "Beni çocuğumun kemiği bulunmadan defnetmeyin, mezara gömmeyin" diye vasiyet eden Berfo Ana, bu görüşmeden iki yıl sonra 2013'te yaşamını yitirmişti.