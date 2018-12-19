Polis tarafından darp edilen müzisyene 11 yıl hapis talebi!

Kadıköy metro istasyonunda polis tarafından darp edilen müzisyen Gülşah Erol'a 11 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

İstanbul Kadıköy’de metro girişinde eşyalarını bırakmak istemesi üzerine polis memurları tarafından darp edilen müzisyen Gülşah Erol’un soruşturmasında savcılık kararını verdi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay 2 Ağustos 2017 günü Kadıköy metro istasyonunda yaşandı. Müzisyen Gülşah Erol turnikedeki güvenlik görevlilerine, şarj aletini bir yerde unuttuğunu, alıp gelene müzik aletini yanlarında bırakmak istediğini söyledi. Bunun yasak olduğunu belirten güvenlik görevlileriyle Erol arasında tartışma başladı. Bu sırada orada görev yapan 2 polis memuru tartışmaya dahil oldu. Eşyalarını alıp gitmesini söyledi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma itişmeye dönüştü.

Tartışma sonrası polisler tarafından metro istasyonu içinde bulunan personel dinlenme odasına götürülüp darp edilen, enstrümanı kırılan Erol, "Seni öldürürüm” denilerek silahla da tehdit edildi.

Savcılık, olaya ilişkin müzisyen Gülşah Erol’un “kamu görevlisini yaralama”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 3 yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

Polis memuru Mehmet Ö. hakkında ise, “kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından 1 yıl 1 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.