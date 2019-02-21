Polis tacizine uğrayan kadınla röportaj yapan gazeteci gözaltına alındı

Ankara'da gözaltına alınırken polisin cinsel saldırısına uğrayan kadınla röportaj yapan Derya Okatan, bu sabah evi basılarak gözaltına alındı.

Artı Gerçek muhabiri Derya Okatan, bu sabah evi basılarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramanın ardından Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Okatan'ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak "sosyal medya paylaşımları" gösterildi.

Okatan, geçtiğimiz günlerde Ankara'da tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle yapılan eylemde gözaltına alındığı sırada bir polisin tacizine uğrayan üniversite örencisi Merve Demirel'le röportaj yapmıştı.

Avukatı evde yapılan aramanın ardından Derya Okatan'ın Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü belirtti.