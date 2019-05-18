Polis Suruç'ta işçi servisini taradı: Altı işçi tedavi altında

Urfa'nın Suruç ilçesinde bugün sabah saatlerinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan işçi servisi polis tarafından tarandı. Servisteki altı işçi hastanelerde tedavi altına alındı.

Urfa’nın Suruç ilçesi Aligor Mahallesi’nde, bugün sabah saatlerinde polis kontrol noktasında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs polisler tarafından tarandı. Yaralanan altı işçi hastaneye kaldırıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Urfa’nın Suruç ilçesi Aligor Mahallesi’nde sabah saatlerinde polis kontrol noktasında geçmekte olan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs polis tarafından otomatik silahlarla tarandı. Minibüste bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen altı tarım işçisi olayda çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Suruç ve Urfa’daki devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların isimleri şöyle: Hava Algac, Emine Çalışan, Gülcan Ertaş, Aysel Geçici, Zehra Kurt, Kübra Kurt.

Altı mevsimlik tarım işçinin yaralandığı minibüsün şoförü Numan Tatlı, olay anını anlattı. Olayın ardından aracın şoförü, Numan Tatlı Jandarma tarafından gözaltına alındı. Tatlı’nın jandarmada verdiği ifadesinde, polis kontrol noktasında durduktan sonra aracın taradığını söyledi.

‘TARIM İŞÇİSİYİM DEMEME RAĞMEN TARADILAR’

Antep’e bağlı Sinanlı köyünde çapalama işleri aldıkları için sabah saatlerinde 19 kişiyle birlikte yola çıktıklarını, bir süre sonra Suruç Bölge Trafik Amirliği önünde yol kontrolü yapıldığını gördüğünü ve aracın dörtlerini yakıp yavaşlayarak kontrol noktasına gelince aracı kenara çektiğini aktaran Numan Tatlı, ifadesinin devamında şunları belirtti: “Yolda benden başka durmuş veya harekat halinde başka bir araç yoktu. Ben de bu arada aracımı durdurdum. Polis tarafından gelen ‘inin aşağı’ şeklinde sesler duydum. Aracın camından, ‘Biz tarım işçisiyiz’ dedim ben lafımı bitirmeden önce polis ekipleri havaya ateş açtı. Ardından ben aracın yolcu kapılarını açtım. Ardından kendi kapımı açtığım sırada bir anda araca doğru çok sayıda silah sıkılmaya başlandı ve çok sayıda mermi isabet etti araca. Sonra ben kafamı camdan çıkartarak tekrar ‘biz tarım işçisiz, bizde tehlike yok’ şeklinde ithamlarda bulundum. O esnada yeşil yelekli olan bir polis yanımıza yaklaştı ve diğer ateş eden polis memurlarına durmalarını söyledi. Benim aracıma yaklaşık bir dakika boyunca aralıklar ile ateş edilmeye başlandı. Bu zaman diliminde ben ve araçta bulunan çalışanlarım mahsur kaldık ve 5 kişi yaralandı.”

‘POLİS YARALILARA MÜDAHALEYİ ENGELLEDİ' İDDİASI



Olaydan sonra gelen sağlık ekiplerinin polis tarafından engellendiğini ve bir süre yarılılara müdahale edemediklerini belirten Tatlı, “Araçta yaralı olduğunu görünce araçtan inmeden önce 112 ekiplerini aradım sağlık ekipleri olay mahalline geldi fakat polis ekipleri yaralılara müdahale edilmesine engel oldu. Daha sonra yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralıları hastaneye götürdüler. Olay sırasında aracıma bir den fazla mermi isabet etti. Aracımın her iki tarafından mermi izleri var” diye belirtti.

‘DARP EDİLDİM’

Olayın ardından yanına gelen Özel Harekat Polislerinin kendisini darp ettiğini de kaydeden Tatlı, kendilerini tarayanlardan davacı olduğunu söyledi.

‘POLİS KİMSEYİ ARAMAYIN DEDİ’

Tarama sonucu bacağından yaralanan Ayşe Çiftçi, adlı tarım işçisi, sabah saat 04.00 sıralarında yolda yol kontrolü olduğunu görünce şoförün aracı yavaşlattığını, kontrol noktasına gelince aracı durdurduğunu vurguladı. Aracı durduktan kısa bir süre sonra polislerin aracı taramaya başladığını anlatan Çiftçi, aracın ön tarafından oturduğunu dışarı çımaya çalıştı sırada her iki bacağından yaralandığını belirtti. Çiftçi, araçtan kayın babasının yardımıyla dışarı çıka bildiğini, araç şoförü ve kayın babasının polislere “ateş etmeyin, biz işçiyiz” dedikten sonra ateşin kesildiğini kaydetti. Çiftçi, olayın ardından şoka girdiklerini ve polisin yanlarına geldiğinde ellerini havaya kaldırmalarını istediğini ifade etti. Araçta şoför olan Numan Tatlı’nın sürekli “vurmayın ateş etmeyin” şeklinde bağırdığını yineleyen Çiftçi, 112 sağlık ekiplerini aramaya çalıştıklarını polisin “kimseyi aramayın” diye bağırdığını dile getirerek, olaya karışan polisler hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

‘ARAÇTA ÇOCUK VARDI’

Olayda yaralanan bir diğer tarım işçisi Emine Çalışan da, polis kontrol noktasına gediklerinde bir uyarı olmadan aracın kenara çekip durduğunu, bir süre sonra aracın tarandığını doğruladı. Aracın şoförü polislere “biz işçiyiz, araçta çocuk var” diye bağırdığını belirten Çalışan, açılan ateşte dizinden yaralandığını, araçtan arkadaşlarının yardımıyla çıktığını anlattı. Araca çok sayıda merminin isabet ettiğini, ateşin kesilmesinden sonra aracın şoförünün polis tarafından darp edildiğini kaydeden Çalışan, olaya karışan polisler hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

