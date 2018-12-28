Polis otosunda tecavüz davasında istenen ceza belli oldu

Beylildüzü’nde 11 ay önce önce görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz eden polis memuru S.E. (27) ile ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y. hakkında istenen ceza belli oldu.

Beylildüzü’nde 11 ay önce önce görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz eden polis hakkındaki davada mütalaa verildi.

​Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu. Öte yandan şikayetçi P.T. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı.

Söz verilen P.T. "Şikayetim devam ediyor. Şikayetçiyim" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da dosya kapsamında suçun açık olduğunu belirterek, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, tutuklu sanık S.E.'nin "Cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere, tutuksuz sanık R.Y.'nin de "Cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı taraflara beyanda bulunmak için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.