Polis otosunda cinsel saldırı davasında karar açıklandı: İyi hal indirimi!

Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K.'yi (27) yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında alıkoyan ve cinsel saldırıda bulunup bin 400 TL'sini gasp eden polislere ilişkin davada karar açıklandı.

Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K.'nin (27) yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının gasp edilmesine ilişkin biri tutuklu 5 polisin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, sanık polis Şeref Ş.’yi “Cinsel saldırı”, “İrtikap” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Bir sanığın beraatine karar veren heyet, diğer üç polisin ise “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar hakkında duruşmadaki iyi halleri nedeniyle indirim uyguladı. Bir üye hakim, indirim uygulanmadan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi düştü.

Sanık Şeref Ş.'nin cezası 15 yıla düşürülürken, sanıklar Ahmet B, Enes S, Yaşar S.'ye verilen 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.