Polis otosunda cinsel istismara 'iyi hal' indirimi

İstanbul Beylikdüzü'nde görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz ettiği iddia edilen tutuklu polis memuru S.E. 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçen yıl polisin evine bırakma bahanesiyle ekip aracına aldığı P.T. adlı kadın, araçtaki polisler tarafından tecavüze uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu.

"Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim" ifadesini kullanan sanık S.E. "6 yıllık polis memuruyum. 6 yıldır kadınlar, çocuklar olsun herkese yardımcı oldum. Sadece bir kişinin beyanıyla karşınıza bu şekilde gelmek beni utandırıyor. Böyle bir olayı ben de tasvip etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık R.Y ise "S.E ile müşteki arasında cinsel ilişki gerçekleşmedi, sadece öpüşme boyutunda kaldı. 15 aylık polis memuruyum. Ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Olay günü S.E'nin yanında ikinci günümdü. Kendisi benim bir nevi amirim pozisyonundaydı. Bu olayda benim adeta nutkum tutuldu. Olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım. İkimiz de iftira kurbanıyız. Bu olayı tasvip etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kasıt unsurları oluşmadığını belirterek tutuksuz sanık R.Y'nin 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım' suçundan beraatine karar verdi. Sanık R.Y 'Suçu bildirmeme' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.

Mahkeme heyeti, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan suçun işleniş şekli, özellikleri ile sanığın kastının yoğunluğunun dikkate alarak sanık S.E.'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak iyi hal indiriminden cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü. Ayrıca S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.