Polis kurşunuyla öldürülen Feray Şahin'in davası yarın görülecek

Polis kurşunuyla öldürülen Feray Şahin davası Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Temmuz Perşembe günü devam edecek.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Feray Şahin davasının duruşmasına 19 Temmuz Perşembe günü devam edilecek. Cinayeti büyük ölçüde aydınlatan rapor geçtiğimiz ay İstanbul Adli Tıp Kurumundan mahkemeye ulaşmıştı.

Mahkemenin savcısı izinde olması ve bazı eksiklerin giderilmesi için mahkeme heyeti duruşmayı 19 Temmuz'a ertelemişti. Haziran ayında yapılan duruşmada Feray Şahin'in avukatı Özgür Akdağ, gelen son rapor ile sanığın, davanın başından beri yalan söylediği, delileri karattığı raporla birkez daha kanıtlandığını, uzaktan atış ile Feray’ın öldürüldüğünün belirlendiğini söyleyerek, “Rapora bizim daha önceki savunmalarımızı destekler mahiyettedir. Söz konusu atışın uzak mesafeden atış olduğu raporla belirtilmektedir. Buda sanığın silahı kurtarmak için hareket ettiği yönündeki savunmasını çürütmektedir. Ayrıca maktulenin yapılan tırnak arası incelemesinde sanığa ait DNA bulunduğu belirtilmiştir. Sanığın savunmalarında maktule ile herhangi bir fiziki temastan bahsedilmediği halde tırnak arasında DNA bulunması savunmasını çürütmüştür. Bu da Feray’ın direndiğini göstermektedir" dedi.

FERAY İÇİN ADALET İSTİYORUZ

Bu arada Feray Şahin’in babası gazeteci Bekir Şahin ve annesi Aysel Şahin, katilin en ağır şekilde cezalandırılarak kanının yerde kalmamasını, bu nedenle Feray için adalet istediklerini söyledi. Şahin ailesi, verilecek cezanın örnek bir ceza olmasını, ağırlaştırılmış müebbet ceza verilmesini talep ettiklerini söyledi.