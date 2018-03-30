Polis, kavga ettiği komşusuna silah çekti

Bolu'da, polis memuru C.A. kavga ettiği komşuları Necriye Aslım A. ve eşi Halit A.'ya silah çekti. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polis memurunun silah çekmesi, komşusuna kabzayla vururken tabancanın ateş alması ve C.A. ile Halit A.'nın merdivenden yuvarlanmaları yer alıyor.

Olay, 25 Mart'ta Büyükcamii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

DHA'daki habere göre, apartmanda oturan Aşkın A. ile komşusu Necriye Aslım A. arasında bir başka komşularının arkadaşlarını getirmesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın yaşandığı günün akşamında, Aşkın A.'nın trafik polisi olan eşi C.A., Necriye Aslım A.'nın evinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Necriye Aslım A. ile polis memuru arasında tartışma çıktı. C.A., kadına saldırınca bağrışmaları duyan eşi Halit A. içeriden geldi.

Halit A. ve C.A. arasında çıkan kavgada iki taraf birbirlerine yumruklar attı. C.A., kavga sırasında belinden çıkardığı tabancanın kabzasıyla Halit A.'ya vurmaya başladı. Silah bu sırada ateş aldı. Mermi, kimseye isabet etmezken, Halit A. e C.A. merdivenlerden yuvarlandı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Necriye Aslım A. 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.