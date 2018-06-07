Polis, HDP Ankara milletvekili adayına yumruk attı

HDP'nin Güvenpark'taki seçim standına müdahale eden polis, Ankara Milletvekili adayı Emine Kaya'ya yumruk attı.

HDP Ankara Gençlik Meclisi'nin Güvenpark'ta açtığı seçim çadırına polis gün içerisinde "Kalabalık durmayın yoksa gözaltı yaparız" diye uyarıda bulundu, ardından İyi Parti, Saadet Partisi ve CHP standlarının da yer aldığı parkta, bildiri dağıtan HDP'lilere müdahale etti.

Evrensel'in haberine göre, müdahale sırasında biri HDP Ankara milletvekili adayı Emine Kaya olmak üzere iki HDP'li kadın, polis amiri tarafından yumruklandı.

Yaşadıklarını anlatan Emine Kaya, "Polis yanımıza gelerek, 'siz insanlara zorla bildiri dağıtıyorsunuz. Yayılarak bildiri dağıtmayın' dedi. Ben de biz seçim çalışması yürütüyoruz dedim. Şu an insanların geçişine siz engel oluyorsunuz deyince önce beni itti. Ardından boğazıma yumruk attı" dedi.

Polisin tavrına, HDP standının yanında bildiri dağıtan CHP’liler de tepki gösterdi.