Polis ceza kestiği akademisyenin videosunu paylaştı, mahkeme 'haber değeri var' dedi...

Bir akademisyene ceza kesen, üstüne de sinir krizi geçirdiği anları videoya çekip sosyal medyadan paylaşan polis, mahkeme kararıyla neredeyse ödüllendirildi.

Birçok haber sitesi tarafından "İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın, polis tam ceza kesecekken kulakları sağır eden çığlıklar atmaya başlayınca polis 'Lan bağırma hanımefendi' diyerek tepki gösterdi" ifadeleriyle haberleştirilen videoya ilişkin mahkemeden tepki çeken bir karar geldi.

Bir akademisyene ceza kesen, üstüne de sinir krizi geçirdiği anları videoya çekip sosyal medyadan paylaşan polis, mahkeme kararıyla adeta ödüllendirildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kendisini hedef alan video ve haberlerin kaldırılmasını isteyen akademisyenin talebi mahkeme tarafından "haber değeri var" denilerek reddedildi.

Mahkeme bu kararıyla bir akademisyene ceza kesip sonra da videoya çekerek sosyal medyada hedef alan polisleri aklamış oldu.

Videodaki akademisyen Ö.A.T.'nin öğrencisi olduğunu belirten bir Eksisözlük kullanıcısı, hocasıyla olayın ardından görüştüğünü ifade ederek yaşananlarla ilgili Ö.A.T’ye ait olduğunu belirttiği açıklamayı paylaşmıştı: