Polis 450 aracı taradı: Taksi şoförü, araçta engelli kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında

Antalya’da 18 yaşındaki zihinsel engelli kadına tecavüz etmekle suçlanan 51 yaşındaki taksici gözaltına alındı.

Olay, Aksu ilçesinde 7 Nisan’da Isparta karayolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Yüzde 65 zihinsel engelli B.Ç., 51 yaşındaki N.A.’nın kullandığı taksiye bindi. B.Ç., nereye gideceği sorusuna Afyon cevabını verdi.

N.A.’nın “Ben seni başka bir yere götüreyim” dedikten sonra üç saatin ardından B.Ç.’ye Isparta yolunda park halindeki araçta tecavüz ettiği öne sürüldü.

Kent merkezine bırakılan kadın, durumu annesine anlattı. Anne polise gidince kayıplara karışan taksici aranmaya başladı.

Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.Ç. de polise başından geçenleri anlattı.

450 ARAÇ TARANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aynı marka ve model 436 aracı taradı.

İncelemenin ardından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen N.A. gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde kadınla zorla ilişkiye girmediğini ileri süren N.A., ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından adliyeye sevk edildi.