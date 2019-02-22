Plastik poşette depozito uygulaması yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşette 440 adet olan kullanım sayısını yakın zamanda yüzde 70 azaltarak 90 adede düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurum, '2021 yılında da depozito uygulaması başlayacak' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün AKP Trabzon Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, “Geri Dönüşüm Farkındalığı Projesi” kapsamında Atatürk Alanında organize edilen bez çanta dağıtım törenine katıldı.

Plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli hale geldiğini anımsatan Kurum, “Şu an kişi başı 440 adet olan kullanım sayısını çok yakında yüzde 70 azaltarak 90 adede, daha sonra da yüzde 90 azaltarak 40 adete düşürmek istiyoruz” diye konuştu.

’13 BİN KAMU KURULUŞU UYGULAMAYA GEÇTİ’

"Sıfır atık projesinin uygulamaya geçmesi sayesinde 2023 yılına gelindiğinde, yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlanacağını" ve "100 bin kişinin doğrudan istihdam imkanına kavuşacağını" savunan Kurum, şöyle devam etti:

“Bu noktada bu proje çok önemli. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen ve bakanlığımızca da şu an sürdürülen projede, 13 bin kamu kuruluşu uygulamaya geçti. Çok yakın zamanda sıfır atık yönetmeliğini yayınlayacağız. Bu yönetmelikle birlikte artık biz sokaklarımızda ikili toplama sistemine geçeceğiz. İkili toplama sistemiyle birlikte bir kovamızda cam, metal ve kağıt ambalajları, diğer kovamızda da organik atıkları ayrıştıracağız. Belediyelerimiz de bu ayrıştırılan ürünleri toplama merkezlerinde bertaraf etmek suretiyle bunların geri dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız.”

DEPOZİTO UYGULAMASI 2021'DE

Depozito uygulamasının da 2021 yılında başlayacağını aktaran Kurum, “2023 yılına geldiğimizde artık bizim hem depozito uygulamasıyla hem plastik poşetlerin ücretli hale gelmesiyle artık çevreye, doğaya daha saygılı şehirlerimiz olacak ve gelecek nesillerimize, çocuklarımıza daha güzel şehirler emanet edeceğiz.” ifadelerini kullandı.