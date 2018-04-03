'PKK Şengal'den resmen çekildi' açıklaması

Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, PKK'nin Şengal'den resmen çekildiğini açıkladı.

Irak-Suriye sınırında bulunan Musul'a bağlı Şengal'den PKK'nin çekildiği belirtiliyor.

PKK'nin dün öğlen saatlerine doğru pikap araçlarla ve silahlarıyla resmen kentten ayrıldığı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Sputnik'e açıklamada bulunan Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, şu ifadeleri kullandı: "PKK, Şengal halkının ve bizim talebimiz neticesinde dün resmi bir şekilde Şengal'den çekildi. Araçları ve ağır silahlarıyla Suriye tarafına doğru geçtiler. Ne kadar PKK militanının çekildiği konusunda net birşey söyleyemem. Kürdistan hükümeti (IKBY), Irak hükümeti ve Şengal halkı onların Şengal'den çıkmasını istiyordu. Çıktıkları için ve Şengal'i savundukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Şengal'ı ve Kürdistan'ı savundular. Kan verdiler. PKK yaptığı açıklama ile artık halkın kendini koruyabileceğini ifade ederek çıktıklarını söyledi. Çıkmaları yerinde bir karar oldu. Türkiye'nin tehditleri nedeni ile çekildikleri konusunda bir şey diyemem. Ne için çekildikleri çok önemli değil, önemli olan halkın isteklerine cevap vermeleri oldu. Çıkmaları Şengal'ın istikrarına katkı sağladı."