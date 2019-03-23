PKK hükümlüsü Ayten Beçet yaşamına son verdi

Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan Ayten Beçet'in 'Öcalan'a tecridi protesto için' yaşamına son verdiği belirtildi.

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 6 yıldır tutuklu bulunan 24 yaşındaki Ayten Beçet, PKK lideri Abdullah Öcalan'a "tecridin kaldırılması talebiyle" yaşamına son verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde yaşamına son veren Ayten Beçet’in cenazesi yarın Antep’te toprağa verilecek.

İstanbul Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) bekletilen cenaze için toplanan gruba ise polis müdahale etti.

Adli Tıp Kurumu önünde bir açıklama yapan HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Esengül Demir, Beçet'in cenazesinin sabah saat 09.00 sıralarında Gebze Cezaevi'nden çıkarılarak Adli Tıp'a getirildiğini söyledi.

Demir “Aile kendisi teslim alacağını belirtti. Cenaze babası ve yakınları geldiğinde teslim alınacak. Ailenin bize aktaracağı bilgi dahilinde cenazeyi teslim alacağız. Ailenin isteği doğrultusunda İstanbul’da cenaze töreni gerçekleştireceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından dağılan gruba müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

17 Mart’ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde bulunan siyasi tutuklu Zülküf Gezen de "Öcalan'a tecridi protesto etmek için" yaşamına son vermiş, cenazesi Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

