Pınar Aydınlar serbest bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, seçim çalışmaları kapsamında bugün Bitlis'te katıldığı mitingde sahne alan sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alınmıştı.
Herne Peş marşını söylediği için gözaltına alınan Aydınlar, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Aydınlar, bırakıldığını Twitter hesabından duyurdu.
“Hernepeş” okuduğum için örgüt propagandası yapma gerekçesiyle gözaltına alındım.
An itibariyle çıktım merak etmeyin çok iyiyim ;)
İlgilenen tüm dostlara teşekkür ederim.
— Pınar AYDINLAR (@PinarAYDINLAR) 27 Mart 2019