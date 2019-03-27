Pınar Aydınlar serbest bırakıldı

HDP'nin Bitlis mitinginde Herne Peş marşını söylediği için gözaltına alınan şarkıcı Pınar Aydınlar, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 27 Mart 2019 21:11

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, seçim çalışmaları kapsamında bugün Bitlis'te katıldığı mitingde sahne alan sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alınmıştı.

Herne Peş marşını söylediği için gözaltına alınan Aydınlar, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Aydınlar, bırakıldığını Twitter hesabından duyurdu.

 

 