Pınar Aydınlar gözaltına alındı

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konularak gözaltına alındı.

Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapan Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Aydınlar'ın 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İzmir Milletvekili olarak seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmalardan dolayı aldığı 10 aylık cezanın onaylanması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, pasaportuna el konulan Aydınlar havalimanında bekletiliyor.

Önümüzdeki saatlerde Bakırköy Adliyesi'ne getirilmesi beklenen Aydınlar'ın burada yapılan işlemlerin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürülmesi bekleniyor.