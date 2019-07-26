Petlas işçisi direniyor: Bizi ailelerimizle tehdit ettiler

Kırşehir Petlas’ta taşımacılık ve lojistik bölümünde çalışan 47 işçi, Nakliyat-İş'e üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşe geri dönmek için fabrika önünde açıklama yaparak imza kampanyası başlatan işçilerin, çok ağır şartlarda çalıştırıldıkları ortaya çıktı.

Kırşehir’de bulunan ve PETLAS taşıma ve lojistik işçilerinin işçilerinin direnişi sürüyor.

Sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atılan işçiler, geçtiğimiz salı günü fabrika önünde yapılan basın açıklamasının ardından imza kampanyası başlattılar.

soL’a konuşan Nakliyat-İş'in Şube Temsilcisi Ali Özçelik, işçilerin çalışma şartlarının çok ağır olduğunu, çalıştıkları deponun çok soğuk olduğunu ve 3-4 kat kıyafet giyerek çalıştıklarını aktardı.

SENDİKASIZ İŞÇİLERE DAHA AZ YEMEK VERİLİYORMUŞ

İşçilerin koşullarını defalarca dile getirdiklerini belirten Özçelik, “İşverene iletilen şikayetlere rağmen ‘lastik jant üşümez, yapacak bir şey yok’ denilerek işçiler aynı çalışma şartlarına zorlanmışlar. Sendikalı ve sendikasız işçilerin kıyafetleri bile farklıymış. Ve sendikasız işçilere daha az yemek veriliyormuş. Rapor veya izin almaları durumunda da maaş kesintisi yapılıyormuş” diye konuştu.

İŞÇİLERİN GİZLİCE İŞ KOLUNDA DEĞİŞİKLİK YAPTILAR

İki sene önce 70-80 kadar forklift şoförünün de ağır çalışma koşullarından dolayı iş bırakma eylemi yapmaları neticesinde işlerine son verildiğini, daha sonra işe alınmalarına rağmen tüm haklarını kaybettiklerini belirten Özçelik şunları söyledi:

“12 Temmuz'da işveren temsilcileriyle başlanan görüşmelerden sonra sendikalı işçilerin çalıştığı A. Kadir Özcan isimli taşımacılık işkolu firmasını kapatıp, işçileri ‘Titiz’ isimli petro kimya işkoluna habersizce geçirdiler. Sendikayı yetkisiz kılmaya çalıştılar. Bununla beraber işveren vekilleri işçilerle birebir görüşerek sendikadan istifa etmeye zorladılar. İstifa etmeyenleri de işten çıkarmaya başladılar. Toplamda 68 işçi çıkarıldı. Bunların 46 tanesi, sözde kıdem ve ihbar tazminatları verilerek diyerek çıkartıldı. Diğer işçileri yüz kızartıcı suç ve fabrikaya zarar verme gerekçeleri ile işten çıkardılar. Patron işten atılanlara, ‘gelin yeniden çalışın ama bir şartla, o da sendikadan vazgeçin’ dedi”

HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Sendika ve işçilerin taleplerinin işten atılanların koşulsuz şartsız yeniden işe dönmesi olduğunu ve anayasal bir hak olan sendikalı olma hakkının da tanınmasını istediklerini söyleyen Özçelik, “Bölge temsilcisi olarak dışarıdan gelen sendika temsilcileri olan bizler kimi yerel gazetelerde provokatör olarak lanse edildik. Petlas'ın ülke ve Kırşehir özelindeki yerini biliyoruz. Tek amacımız Kırşehirli işçilerin daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamak. Petlas dahil hiçbir kurum ya da kişi yasaların, anayasının üzerinde değildir. Sendika olarak her türlü hukuki ve fiili mücadeleyi vereceğiz. Kırşehir halkını da bu haklı mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

AİLELERİMİZLE TEHDİT ETTİLER

Taşeron firma Petlas-Ako işçisi Davut Sevim de, sendikaya üye olduktan sonra Ako müdürü Mustafa Turna ve şef Uğur Kumlubıçak’ın kendilerine baskı kurduklarını, e-devlet şifrelerini istediklerini, eşleri ve çocuklarıyla tehdit edildiklerini söyledi. Sevim şunları söyledi: “Biz direndik. Kimi arkadaşlarımızın e-devlet şifrelerini almışlar. Petlas’ı karalamak gibi bir niyetimiz yok. Kırşehirli Petlas çalışanları olarak, sendikal hakkımızın tanınmasını istiyoruz. Bizleri yüz kızartıcı suçla itham ederek çıkardılar. Halen çalışan arkadaşları da baskı altında çalıştırıyorlar. Forklift ve çekici gibi ehliyet gerektiren işlerde meslek deneyimi olmayan kişiler çalışıyor. İşçiyiz, direneceğiz ve kazanacağız. Onurlu mücadelemize herkesten destek bekliyoruz. İmza kampanyamız bittikten sora da farklı şekillerde mücadelemize devam edeceğiz”