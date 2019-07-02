Petkim Limanı'nda gemide patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir Aliağa'da Socar'a ait Petkim Limanı'nda demirli bir gemide patlama oldu. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Aliağa Kaymakamı yaralanan 15 İtalya ve 1 Romanya vatandaşının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

soL - İzmir