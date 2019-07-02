Petkim Limanı'nda gemide patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar'a ait Petkim Limanı'ndaki bir gemide patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı.
Patlamanın meydana geldiği geminin, İtalyan bandıralı LPG tankeri olduğu bildiriliyor.
Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA: 16 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Aliağa Kaymakamı Erhan Günay "SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı.
MÜRETTEBATTAN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.