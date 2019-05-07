Pervin Buldan'dan 'aday çıkaracak mısınız?' sorusuna yanıt

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası partilerin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Saadet Partisi'nin aday gösterme kararında olduğunu, DP ve DSP'nin ise kararını bugün vereceğini açıkladı.

Sarıkaya, HDP'ye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Almanya’da olduğunu belirtti ve yarın (Salı) MYK’nın toplanıp karar alacağını belirtti.

“Yani YSK’nın bu yönde bir kararı olması halinde aday çıkarma ihtimaliniz var mı?” diye sordum, “Hiçbir ihtimal yok şu anda” yanıtını aldım.

HDP Genel Merkezi’nden sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada da YSK kararı eleştirildi…

HDP çevreleri aday çıkarmanın zaten hukuken de olası bulunmadığına dikkat çektiler.

Yıllar sonra Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüştürülmesinin de bu konu ile bağının bulunmadığını vurguladılar, kararlarında değişiklik olmayacağını belirttiler.