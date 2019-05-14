Pervin Buldan'dan 23 Haziran açıklaması: HDP'nin durduğu yer nettir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran için HDP'nin duruşunun net olduğunu söylerken, 'İstanbul için şimdi 'her şey çok güzel olacak', 'daha güzel' olacak diyorlar ya, biz de inanın her şey muhteşem olacak diyoruz' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin konuşan Buldan, "Şaibeli olan YSK'nın iptal kararıdır. Halk değil, ben belirlerim diyor. Bu açıkça bir sandık darbesidir. Halkın aklıyla resmen alay ediyorlar. İstanbul'da iktidar ve YSK eliyle halkın iradesi çalındı" dedi.

HDP'nin durduğu yerin net olduğunu belirten Buldan, "Kimse HDP üzerinden tartışma yürütmesin. HDP demokrasiden yanadır. HDP iradesi gasp edilenlerin yanındadır. HDP 31 Mart seçimlerinde güç dengesini değiştirdi. 23 Haziran'da aynı kararlılıkla daha güçlü demokrasi ittifakı için mücadele edeceğiz. Halkın bu iktidardan hesap sorması lazım. İstanbul için şimdi 'her şey çok güzel olacak', 'daha güzel' olacak diyorlar ya, biz de inanın her şey muhteşem olacak diyoruz" ifadelerini kullandı.