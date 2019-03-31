Pervin Buldan oyunu İstanbul'da kullandı: Biz görevimizi yaptık

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu İstanbul Bakırköy'de kullandı. Buldan yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin geleceği için her şeyi yaptık, çok şeyi söyledik. Biz görevimizi yaptık, ben inanıyorum halkımız da bugün görevini yapacak' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu Bakırköy'de kullandı. DHA'nın haberine göre, Buldan, aynı okulda oy kullanan İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la merdivenlerde karşılaştı. Buldan ve Topbaş selamlaşarak birbirlerine 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Buldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umuyorum barışa, özgürlüğe, katkı sunacaktır bugün kullandığımız oylar. Çok yoğun bir seçim temposundan çıktık. Türkiye'nin geleceği için her şeyi yaptık, çok şeyi söyledik. Biz görevimizi yaptık, ben inanıyorum halkımız da bugün görevini yapacak. Oyumu kullandım Diyarbakır'a geçeceğim" dedi.