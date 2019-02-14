Peribacalarının yanındaki inşaatın yıkımına başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Peribacalarının yanındaki inşaatın yıkımına başlandığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlanmıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE DURDURULMUŞTU

İmar Affı ile birlikte örnekleri çoğalan kaçak ve çarpık yapılar tartışılırken Kapadokya'da yaptırılan otelin 5 ayda tamamlanması planlanıyordu.

Yan yana 2 binadan oluşan ve kaba inşaatı devam eden otel, görenlerin tepkisini çekti. Daha önce de yapılaşmaya açıldığı iddialarıyla gündeme gelen Kapadokya bölgesinde yükselen otel inşaatı sosyal medyada gündem olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine inşaat durdurulmuştu.