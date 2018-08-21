Pentagon: Türkiye ile ilişkimiz sekteye uğramadı

Pentagon Sözcüsü Rob Manning, ABD-Türkiye arasındaki ilişkilere dair soruya'Türkiye ile ilişkilerimizde hiçbir kesinti yok' yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, gazetecilerin son dönemde yaşananların iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğine dair soruya, “Hayır, Türkiye ile ilişkilerimizde hiçbir şekilde kesinti yok” yanıtını verdi.

Rahip Brunson'ın ev hapsinde tutulması gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yönelik bakanların ABD'deki mal varlıklarına el konulması, bazı ürün gruplarında ithalata ek vergi getirilmesi gibi yaptırımlar uygulamaya başlayan ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına da karşı çıkıyor. Yine yaptırımlara kapsamında ABD, Türkiye’ye yeni F-35’lerin satışını erteleme kararı da almıştı.