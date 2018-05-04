Pensilvanya ziyaretçilerinin yedisi AKP'den yeniden aday

Pensilvanya’da Fethullah Gülen'i ziyaret edip fotoğraf çektiren 12 AKP milletvekilinden yedisi yeniden aday oldu. Fotoğraftaki isimlerden AKP grup başkan vekili ve Aksaray milletvekili İlknur İnceöz, Bitlis milletvekili Vedat Demiröz, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Adana eski milletvekili Fatoş Gürkan, AKP genel sekreter yardımcısı Mustafa Hamarat, AKP Siirt eski milletvekili Osman Ören, AKP Kayseri milletvekili İsmail Tamer yeniden aday.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza ile belirlenmesine ilişkin olarak “FETÖ’nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır. İmza verenler araştırılsın” derken, akıllara FETÖ ile birlikte fotoğrafı olan milletvekilleri geldi.

AKP’li milletvekilleri, 2012’de Boston’da Gülen cemaati tarafından organize edilen "Kültür Günleri" programına katılmış, o tarihte 12’si de milletvekili olan grup Pensilvanya'ya da giderek Fethullah Gülen ile de görüşmüştü. Birlikte ikindi namazı kılan vekiller, hatıra fotoğrafı da çektirmişti. Ziyarette kadın vekillerin başlarını kapatmaları da dikkat çekmişti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Pensilvanya'ya ziyarete gidip fotoğraf çektiren isimlerden dördü hariç diğerleri 2015’te yapılan iki seçimde liste dışı kalmıştı. Pensilvanya'ya giden milletvekillerinden İlknur İnceöz, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik ve İsmail Tamer halen milletvekili olarak bulunuyor ve dördü de yeniden aday oldu.

Fotoğraftakilerden AKP Giresun eski milletvekili Adem Tatlı, AKP Siirt eski milletvekili Arif Demikıran, AKP Tokat eski milletvekili Dilek Yüksel, AKP Trabzon eski milletvekili Safiye Seymenoğlu ise adaylık başvurusu yapmadı. Fotoğraftaki bir diğer eski AKP'li milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise 15 Temmuz'dan sonra "FETÖ"den arandığını öğrenince yurt dışına kaçmıştı.