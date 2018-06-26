Pensilvanya ziyaretçileri yeniden Meclis'te: AKP milletvekili oldular

Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen'i ziyaret edip fotoğraf çektiren 12 milletvekilinden beşi yeniden seçilerek Mecis'e girdi.

Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen'i ziyaret edip fotoğraf çektiren 12 milletvekilinden beşi yeniden seçilerek Mecis'e girdi.

AKP milletvekilleri, 2012’de Boston şehrinde Fethullah Gülen cemaati tarafından organize edilen "Kültür Günleri" programına gitmişti. O tarihte 12’si de AKP'li milletvekillerinden oluşan grup Pensilvanya'da Fethullah Gülen’le görüştü.

YEDİSİ TEKRAR ADAY ADAYI OLMUŞTU

Ziyarete giden isimlerden dördü hariç diğerleri 2015’te yapılan iki seçimde liste dışı kalmıştı. İlknur İnceöz, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik ve İsmail Tamer yeniden Meclis'e girmişti. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise fotoğraftaki 12 isimden yedisi tekrar aday adayı oldu. Adana eski milletvekili Fatoş Gürkan ve AKP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat aday gösterilmedi. İlknur İnceöz, Osman Ören, Bayram Özçelik, Vedat Demiröz ve İsmail Tamer ise yeniden aday yapıldı.

Beş isim de milletvekili olarak meclise girdi.

BİRİ GENEL MÜDÜR, BİRİ FİRARİ

Adaylık başvurusunda bulunmayan isimlerden Adem Tatlı, 27 Aralık 2017'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi’nin iştiraklerinden Tareks Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Fotoğraftaki bir diğer eski AKP'li milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise 15 Temmuz'dan sonra "FETÖ" davasından arandığını öğrenince yurtdışına kaçmıştı.