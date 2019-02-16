Pendik’te 7,8 dönümlük askeri alan imara açıldı

İstanbul Pendik'te mevcut planlarda 'askeri alan' olarak işaretlenmiş olan 7 bin 870 metrekarelik arazinin imar durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce değiştirildi.

Pendik Doğu Mahallesi'nde mevcut planlarda “askeri alan” olarak işaretlenmiş durumda olan 7 bin 870 metrekarelik hazine arazisinin imar durumu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı oturumunda değiştirildi.

Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda, Pendik'te okul alanlarının yetersizliği bakımından en problemli bölgelerinden olan Kaynarca Mahallesi'nde Pendik Tersanesi'nde yeni yapılan askeri lojmanda yaşayacak nüfusla birlikte derslik ihtiyacının iyice artması nedeniyle arazinin “eğitim alanı” olarak düzenlenmesi talebinin bulunduğu belirtildi. Yapılan plan değişikliğiyle askeri alan iptal edilerek, 7 bin 870 metrekarelik araziye ortaokul yapılmak üzere “eğitim alanı” fonksiyonu verildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Ülkü Koçar, Cumhurbaşkanının askeri alanların yeşil alan olarak korunacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak “Askeri alan okul alanına alınarak imara açılıyor. Hani askeri alanlar millet bahçesi, kent ormanı olacaktı? Milli eğitime okul yapması için başka alanlar verilebilir” dedi. AKP grubu adına arazinin boş olduğu ve devlet okulu yapılacağı açıklaması yapıldı. CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu okul yapılmasına karşı olmadıklarını vurgulayarak “İstanbul'daki bütün askeri alanların nasıl değerlendirileceğine dair bir çalışma grubu oluşturup karar vermeliyiz. Biz askeri alanlar için genel bir planlama yapılmasını istediğimiz için bu karara ret oyu veriyoruz” diye konuştu.

'TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILMALI'

Plan değişikliğine ilişkin görüşü sorulan Milli Savunma Bakanlığı, fiziki çevre emniyet telinin imar planı doğrultusunda yapılacak çalışma ile yeni sınırda tesis edilmesi şartıyla bölgenin okul alanı olarak ayrılmasını uygun buldu. İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü de uygulama aşamasında alanın güneyinden geçen Gebze-Marmaray hattına ilişkin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan görüş alınmasını ve okul giriş-çıkışlarında servis araçlarının parselin cephe aldığı yollar üzerindeki trafik akışını olumsuz etkilememesi için düzenleme yapılmasını istedi.