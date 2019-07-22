Pekcan'dan ABD Ticaret Bakanı'na: Gelin biz sizinle ticaret konuşalım

Ticaret Bakanı Ruhsar ABD ziyaretinde ABD'li mevkidaşına S-400 ve F-35 gündemleri yerine ticaret konuşalım dediğini söyledi. Pekcan, Brexit’in Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini belirtirken, uzun süredir hazırlıkları devam eden İhracat Ana Planının da ağustos ayı içinde kamuoyuna açıklanmasını planladıklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ziyaretinde ABD'li mevkidaşına S-400 ve F-35 gündemleri yerine ticaret konuşalım dediğini söyledi. Pekcan, Brexit kararına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

İHRACAT ANA PLANI AÇIKLANACAK

Pekcan, Brexit’in Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Küresel ekonomide yavaşlama işaretleri olduğunu belirten Bakan Pekcan, bunun göz önünde bulundurularak ihracatta yeni pazarlara yönelik girişimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi. Pekcan, İhracat Ana Planının ağustos ayı içinde açıklanmasına çalıştıklarını belirtti.

YENİ PAZAR ARAYIŞI

Küresel ekonomiye yönelik büyüme tahminlerinin yüzde 3.6’dan, yüzde 3.3’e revize edildiğini, Almanya’nın büyüme tahminini yüzde 1.3’ten 0.4’e çektiğini dile getiren Pekcan, “Dolayısıyla bizim en çok ihracat yaptığımız ülkelerden birincisi Almanya, ikincisi İngiltere. Dolaylı olarak bizi mutlaka etkileyecek. Biz de bu doğrultuda yeni pazarlar yeni ürünler yeni stratejiler nasıl geliştirebiliriz diye çalışıyoruz" dedi.

ORTAK STRATEJİLER ÜRETTİK

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre Pekcan, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesinin Türkiye için ilave risk olduğunu belirtti. Pekcan, “Brexit, sürecinin anlaşmasız olması halinde de en çok etkilenecek ülkelerden birisi Türkiye" olacak dedi. Bakan Pekcan, Geçtiğimiz ay İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ziyaretinde ortak stratejiler ürettik” diye konuştu.

S-400 VE F-35 GÜNDEMİ İÇİN: BİZ TİCARET BAKANIYIZ

Bu arada, ABD ile Türkiye arasında yaşanan son dönem gerilimlerin kendi temaslarında ABD tarafınca gündeme getirilmek istendiğini belirten Pekcan, “Washington'dayken (ABD) Ticaret Bakanı ile ortak gündemlerimizden biri S-400 ve F-35'ti. Ben bakana,’Biz Ticaret Bakanıyız. Gelin biz sizinle ticaretimizi konuşalım. Ticaretimizi nasıl 75 milyar dolara çıkarırız. Bunu da ilgilileri konuşsun’ O da 'doğru' dedi. Biz o gün bugündür ‘ticaretimizi nasıl 75 milyara çıkarırız’ diye ortak çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.