Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı emniyete teslim oldu

Pedofili ifadeler içeren kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında gözaltı kararı verilen pedofili ifadeler içerdiği iddia edilen kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu.

Çocuğa cinsel istismar suçunu öven ifadelerin yer aldığı ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara’da gözaltına alınmıştı.

YAYINCI YAZARI SAVUNMUŞTU

Kitabın yayıncısı, pedofil ifadelerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan yazarı savunmuştu.

Topçu, yaptığı paylaşımda "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.