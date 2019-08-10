PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi’nden açıklama

Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, maaşları ödemeyen ve eğitim emekçilerini bayram tatiline parasız girmeye mecbur bırakan patrona karşı bir açıklama yaptı.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, maaşları ödemeyen ve eğitim emekçilerini bayram tatiline parasız girmeye mecbur bırakan patrona karşı bir açıklama yaparak maaşların bir an önce ödenmesini ve yöneticilerin istifa etmesini istedi. Açıklama şöyle:

ARTIK MAAŞLARI ÖDEYİN VE İSTİFA EDİN!

Henüz eğitim-öğretim dönemi devam ederken maaş ödememeye başlayan, yaptığı yüzde 30’luk ödemelerle öğretmenlerle dalga geçen Doğa Koleji patronu ve onun peşinden ayrılmayan yöneticileri sınırı çoktan aşmıştır. Bu sınır çizgisinin bir tarafında emeği ile geçinen, bayram tatiline parasız girmeye mecbur edilen, kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan, gerekçe gösterilmeden ücretlerine göz dikilen eğitim emekçileri yani öğretmenler varken, çizginin diğer tarafında ise açgözlü bir patron ve patroncu yöneticiler yer almaktadır.

Okullarımızdaki durum öğretmenler tarafından defalarca açıklanmış, konuya dair kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler verilmiş ve bir patron ürünü olan fısıltı gazetesine konu edilen iddialar gerçek içerikleriyle aktarılmıştır. Öğretmenler maaş alamamaktadır! Haziran ayının henüz ödenmeyen ve biz öğretmenlerin söylemeye utandığı ve fakat patron ve çevresindekilerin bir açıklama dahi yapmaya gerek duymadığı maaşların yüzde 70’lik kısmı ile Temmuz ayı maaşlarının tamamını içeren ödemelerin yapılmadığı bir gerçektir. Ancak son derece iyi geçtiği söylenen kayıt almalar ve velilere aktarılmayan, onlardan saklanan bu rezil süreç bu gün itibariyle başka bir evreye taşınmıştır.

Öğretmenler, maaş alamadıklarına tepki göstermekte ve bu doğal, yasal ve gayet insani haklarını almak konusunda kararlılık göstermektedir. Ancak görünen o ki Doğa Koleji patron ve yönetimi bu çabayı hor görmekte, umursamamakta ve büyük bir keyfiyet ile izlemektedir. Çocuklarımızın geleceğiyle oynamanın ve onlar üzerinden reklam yapmanın bu kadar normalleştiği bir özel okulda, velilerin bin bir emek ile yatırdıkları kayıt ücretlerinin karşılığında patron ve çevresindekiler zenginliklerine zenginlik katmakta ve göbeklerini kaşımaktadır. Kısa vadede öğretmenlere yatması gereken ücretler ise akıbeti bilinmez bir şekilde ve velilere hiçbir sorun yokmuş gibi gösterilerek çok açıktır ki yeni yatırımlara meze olmaktadır!

Şu ana kadar bin bir emekle çocuklarının geleceği için çaba gösteren biz öğretmenler, velilerimizin bu süreçten doğru bir şekilde haberdar edilmesinin gerektiğinin bilincindeyiz. Velilerimiz de bu bilinç ile birlikte çocuklarını yetiştiren öğretmenleri ile birlikte davranmalı ve patron tarafından yaratılan bu mağduriyetin üstüne gitmelidir.

Doğa Koleji öğretmenleri bu süreçte mağdur edilmiş ve yaz aylarında maaşsız bırakılmıştır. Onların hasta, çocuklu, kira parasını ödeyemeyen, mutfak giderlerini karşılayamayan vb. durumları ve bayram tatiline parasız girmeleri patronun ve patroncu yöneticilerin umurunda değildir!

Son gelen haberler ile bizlere maaşların 19-24 Ağustos haftası yatacağı söylenmiş ve maaşların tüm öğretmenlere bayram öncesi yatacağı resmi olmayan kanallarla iletilmiştir. Bu durumda daha önceden planlanan ve öğretmenlerin 19 Ağustos’ta başlayacaklarının bildirildiği tarih ise –bazı kademeler hariç- ertelenmiştir. Bilinmelidir ki, bu durum öğretmenlerin mağduriyetini ve kaygılarını arttırmıştır. Ancak son tahlilde bu da bir söylenti olmaktan öteye geçmemekte ve Doğa Koleji patronu ve yönetimi inandırıcı olmaktan büyük bir sürat ile uzaklaşmaktadır!

Bizler Doğa Koleji Öğretmen Komitesi olarak, tüm haklarımızın hızlıca ödenmesini, tüm mağduriyetlerimizin ortadan kaldırılmasını, öğretmenlerin muhatap alınıp açıklama yapılmasını, velilere gerçek bilgiler ile gidilmesini ve bu süreçten sorumlu üst düzey yöneticilerin patronculuğu bırakmalarını ve yahut görevlerinden çekilmelerini talep ediyoruz!

Hatırlatıyoruz! Sizin öğretmenlere karşı sorumluluklarınız aynı zamanda öğrencilerimize ve onların velilerine karşı sorumluluğunuzdur. Bu sorumluluk, bilinçli bir sessizlikle, öğretmenlerin taleplerini hor görmekle, onların emeklerini gasp etme ile ya da velilere yalan yanlış bilgiler vermekle sürdürülemez.

Bu süreç göstermiştir ki, Doğa Koleji patronu ve patroncu yöneticilere karşı öğretmenlerin ve hiç kuşkusuz velilerin yapacağı yegâne eylem bir araya gelmektir.

PE Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi tüm öğretmenleri ve velileri bir araya gelmeye, tavırlarını ortaklaştırmaya ve bizimle iletişime geçmeye davet etmektedir.