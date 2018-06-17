Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan Fehmi Koru, 'Pazar günü sandıktan sürpriz sonuç çıkarsa şaşırmayın' dedi.

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerden olan AKP destekçisi Fehmi Koru, seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Pazar günü sandıktan sürpriz sonuç çıkarsa şaşırmayın…" diyen Koru, "Şimdiye kadar, her seçim öncesinde, çok sayıda araştırma şirketi, yaptıkları anket çalışmalarını bir biçimde duyurmanın yolunu bulurdu. Bu defa öyle olmuyor. Özellikle de ciddiliği ile tanınan şirketler müşterilerini (abonelerini) bulguları hakkında bilgilendirseler bile onları kamuoyuyla paylaşmakta eskisi kadar cömert değiller" ifadelerini kullandı.

Koru, yazısına şöyle devam etti: