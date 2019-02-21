Paylan Ermenice mesaj verdi, MHP'li vekil 'Belki hakaret ediyor, tercüman nerde' diye bağırdı

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan, Dünya Anadil Günü nedeniyle TBMM kürsüsünden kendi anadili olan Ermenice mesaj vermek istedi. MHP'li vekil 'Belki bize hakaret ediyor' diyerek itiraz etti.

HDP Diyarbakır Milletvekil, Garo Paylan, 21 Şubat Dünya Uluslararası Anadil Günü nedeniyle TBMM genel kurulunda söz aldı.

Kürsüde Türkçe konuşan Paylan, mesajının bir bölümünü kendi anadili Batı Ermenicesi olarak vermek istedi. Paylan cümlelerini kurarken, MHP'li Mersin milletvekili Baki Şimşek "Burası Birleşmiş Milletler Meclisi mi" diyerek tepki gösterdi. Hemen ardından MHP'li Düzce milletvekili Ümit Yılmaz, "Başkanım tercüman, belki hakaret ediyor bize" diyerek itiraz etti.

Paylan'ın kürsüdeki konuşması ve MHP'li vekillerin sataşmaları TBMM tutanağına şöyle yansıdı:

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bugün Dünya Uluslararası Anadil Günü. Maalesef, Meclisimiz ana dillerin yaşaması için gerekli tedbirleri almamaktadır. Benim de ana dilim Batı Ermenicesi UNESCO'nun yok olmakta olan diller ailesindedir. Bugün mesajımı yok olmakta olan Batı Ermenicesinde vermek istiyorum. "…"(x)

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Sayın Başkan, Birleşmiş Milletler meclisi mi burası ya.

ÜMİT YILMAZ (Düzce) - Başkanım, tercüman… Belki hakaret ediyor bize.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Değerli Başkan, bütün ana dillerin kardeşçe, barış içinde yaşayacağı bir Türkiye hayali kuruyoruz. Bu anlamda da Meclisimizin gerekli tedbirleri almasını rica ediyorum. Bu konuda gerekli yasal önerilerimiz var. Bu anlamda, bütün milletvekillerimizin bütün ana dillere saygı duyduğuna, gerekli tedbirleri bu Meclisimizin alacağına inanmak istiyorum.

Teşekkür ederim.