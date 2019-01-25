Patronların Erdoğan'a sunduğu 20 maddelik talep listesi ortaya çıktı

TOBB organizasyonuyla 81 ilden Ankara’ya gelen patronlar, taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Patronların talepleri arasında, 2019'un ilk 6 aylık dönemi için SGK prim ödemelerinin bir yıl ertelenmesi, sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikte uygulanan %18 tutarındaki KDV'nin %1'e indirilmesi, özel sektörün kamudan alacaklarının belirli bir takvim içinde nakden ödeme planına bağlanması gibi başlıklar bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yedi bakanla birlikte katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında, patronlar Erdoğan'dan 20 ayrı talepte bulundu. Yeni Şafak’ın haberine göre, 3,5 saat süren Türkiye Ekonomi Şurası’nda patronlar taleplerini şu 20 maddede özetlendi: Banka faizleri çok yüksek, krediye ulaşmada sorun yaşanıyor.

Özel sektörün kamudan alacaklarının belirli bir takvim içinde nakden ödeme planına bağlanması, nakden ödenemeyen kısım için devlet tahvili, alacak temliki, kredi garantisi sağlanması

Birikmiş KDV alacakları için alacak tutarı kadar orta vadeli devlet tahvili ile ödeme yapılması

Geçici vergi uygulamasının kaldırılması

Kamuya taahhüdü devam eden şirketler için fiyat farkı kararnamesinin çıkarılması

İlave 100 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet limiti sağlanması

Eximbank'ın yeni iş modelleri geliştirebilen, sermayesi güçlü, firmalarımızı kur risklerine karşı koruyacak enstrümanları etkin bir şekilde kullanabilen yeniden yapılanmaya tabi tutulması

Teminat mektubu komisyon ve masraflarının %1 ile sınırlandırılması

2019'un ilk 6 aylık dönemi için SGK prim ödemelerinin bir yıl ertelenmesi

Yerli makine ve teçhizat yatırımlarında hem krediyle, hem de leasingle alımlarda %50 faiz desteği sağlanması

Sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikte uygulanan %18 tutarındaki KDV'nin %1'e indirilmesi

Yatırım teşvik sisteminin ilçe bazlı revize edilmesi

Ticari uyuşmazlıklarda Oda-Borsa üyesi tacir ve sanayicilerin arabulucu olabilmesinin sağlanması

Yatırım teşviklerinin revize edilmesi. İlçe bazında teşvik istendi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinde artış çok yüksek…

Marinaların kira bedellerinin emlak vergisi değeri yerine marinanın sahip olduğu bağlama kapasitesi baz alınarak belirlenmesi

Tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2 TRT payının kaldırılması

Kamu yapım ihaleleri, DMO ve İller Bankası uygulamaları başta olmak üzere tüm kesimlerde yerli malı kullanımının özendirilmesi

Kamu kurumlarının özel sektör ile haksız rekabete girmesi

Tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin sanayi tarifesine alınması