Patronların Ensesindeyiz'den Samsun'da işçilerle hak bilgilendirme toplantısı

Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı hukuk bürosu, işçilerin talebi üzerine Samsun'da hak bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Tozlu-Diesre mağduru işçilerin yaşadıkları ve hakları konuşuldu.

Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı hukuk bürosu, Samsun Tozlu-Diesre mağduru işçilerin talebiyle hak bilgilendirmesi toplantısı yaptı. Patronların Ensesindeyiz hukuk bürosu avukatlarından Deniz Aktaş’ın yanı sıra Samsun Baro yönetiminden Avukat Uğur Arslan’ın da katıldığı bilgilendirme toplantısında hukukçular işçilerin yönelttiği birçok soruyu yanıtlarken birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı adına açış konuşması yapan Belma Nur Kartal hem kayyum hem de patron tarafından tazminatları gasp edilerek kapı önüne konulan yüzlerce işçinin iki yıldır yaşadığı mağduriyetin devam ettiğini, yapılan görüşmelerin ardından işçilerin talebiyle bir hak bilgilendirmesi toplantısı yapma kararı aldıklarını ifade etti.

'PATRONLAR BATMAZ, ŞİRKETLER BATAR'

Avukat Deniz Aktaş, Patronların Ensesindeyiz ağının kriz fırsatçısı patronlara karşı hakları gasp edilen ve mağdur edilen işçilerin çıkarlarını savunmak için kurulduğunu belirterek şu sözleri söyledi: “Burada sadece hukuki mücadeleden söz etmiyoruz. Mahkemeler işçilere insanca yaşam koşulları sağlamaz, ancak bir kısım alacaklarımızı elde etmemizi sağlar. İhtiyacımız olan şey, Türkiye’deki verili kanunların işçilere tanıdığı hakları temin etmekle yetinmeyip işçilerin insanca çalışma ve yaşama koşulları için de mücadele etmektir. Her şeyden önce işçilerin örgütlü davranması, birlikte hareket edebilmesi, çıkarlarının ortak olduğunun bilincine varıp bir arada mücadele etmesi gerekir. Türkiye’de sermaye sınıfı işçilere verili kanunlarla tanımlanmış haklarını vermekten bile imtina edip bunları ödemekten nasıl kurtuluruz’un derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla işverenlere karşı işçilerin haklarının savunulması ve kazanılması için patronların ensesindeyiz. Kriz, patronların bu kriz koşullarında “Nasıl daha fazla kar elde edebiliriz?” diye baktıkları ve bedeli işçilere ödetmeye çalıştığı bir süreç. Yağmayı yapan biz değiliz, bedelini neden biz ödeyelim? Krizin bedelinin emekçilere çıkartılması girişimlerine karşı mücadele etmek gerekir. Türkiye’de patronlar batmaz, şirketler batar”

Aktaş, Tozlu-Diesre işçilerinin yaşadığı mağduriyetle ilgili iş kanununda işçilerin hakları ve patronların borçlarının net olduğunu belirterek gasp edilen hakları için işçilerin öncelikle İş Mahkemesinde dava açmasının önemine değinerek “Davayı açtık, kazandık, patron mal kaçırmış, ne yapacağız?” gibi bir durumun söz konusu olmadığını, hukuken yapılacak çok şeylerin olduğunu belirtti. “Yargılama faaliyetinde sonuç almanızı sağlayacak en önemli etken sizin sıkı durmanız, bir arada durma iradenizi ortaya koymanızdır. ‘Patron haklarımızı gasp etti, ne yapalım, yapacak bir şey yok’ yaklaşımı, patrona ‘İşçiye hakkını ödemediğimizde hiç de bir şey olmuyormuş, hakkını aramayı bile bilmiyormuş’ özgüveni kazandırır. Patronların bu özgüvenini boşa çıkarmak haklarınıza sahip çıkmakla mümkün…” diyen Aktaş, sadece davayı bir avukata verip beklemekle değil işçilerin bir araya gelip örgütlenirse kazanacağını vurguladı.

'PATRON İŞÇİYE EKMEK VERMEZ, İŞÇİ PATRONU BESLER'

Samsun’dan Avukat Uğur Arslan ise “İş davası sonucunda yapacağımız şey, onun en sevdiği şeyi elinden almak; parasını… Patronun en sevdiği şey para… Patronlar işçiye alıp satabildiği herhangi bir mal, ürün, maliyet kalemi olarak bakar; duygusal bağ kurmaz, onlar sayesinde zenginleştim demez. Aslında hiçbir patron işçiye ekmek vermez, her işçi patronu besler.“ dedi. İşçilerin kendisine yönelttiği birçok soruyu yanıtlayan, dava süreciyle ilgili bilgi aktarımında bulunan Arslan, işçilere dava açmalarının ve hep birlikte mücadele etmelerinin önemini aktardı.