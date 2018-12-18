Patronların Ensesindeyiz toplantısında buluşan Tozlu işçileri kararlı

Tozlu firması mağduru işçiler Patronların Ensesindeyiz toplantısında bir araya geldiler. Onlarca işçinin katıldığı toplantıda işçiler uğradıkları hak gasplarını anlattılar.

Samsun Tozlu A.Ş. sahibi Hüseyin Tozlu’nun “FETÖ” soruşturması kapsamında 9 Ağustos 2016’da tutuklanması, 10 Ekim 2016’da Tozlu A.Ş.’nin kayyuma devredilmesi, 18 Nisan 2018’de serbest bırakılıp şirketinin kendisine iade edilmesi süreci boyunca tazminatsız olarak kapı önüne konulan Tozlu firması mağduru işçiler Patronların Ensesindeyiz toplantısında bir araya geldiler. Onlarca işçinin katıldığı toplantıda işçiler teker teker uğradıkları hak gasplarını anlattılar.

Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağının tanıtılmasıyla başlayan toplantıda Belma Nur Kartal, 800 kişiden sadece 80’inin çalışmaya devam ettiği Tozlu’daki işten çıkarmalarla ilgili kamuoyundaki suskunluğu kırdıklarını anlattı. Kartal, “O günlerde yaşadıkları kıyımı anlatan işçilerden Semra ile tanışmamız, halen hem hukuki süreci hem de eylemleri 5. ayına giren Makro market işçileri sayesinde oldu” dedi.

Patronların Ensesindeyiz ağı adına Samsun’da yine tazminatları ödenmeden işten çıkarılan Makro işçileriyle birlikte ses getirecek etkinliklere imza attıklarını anlatan Kartal, dünkü eylemlerinde Makro işçilerinin Tozlu işçilerinin yanında olduklarını ilan ettiklerini aktardı. Toplantıya katılan Makro işçileri, Tozlu işçileriyle deneyimlerini paylaştılar.

Tozlu’da 10 yıla yakın çalışmış işçilerden birkaç yıl çalışmış olanlara kadar farklı sürelerde tazminatı birikmiş işçiler, aynı şekilde işten çıkarıldıklarını anlattılar. İşten çıkarılması 2 yıl öncesine kadar uzanan işçiler ile 2 ay önce işten çıkarılanların bir araya gelmesinin öneminin altı çizildi.

‘SORUN SİSTEMDE’

Bir işçi, Hüseyin Tozlu’dan ziyade sorunun yasalardan ve sistemden kaynaklandığını söyledi. “Yöneticiler patronlara bu hakkı vermese yapamazlar” dedi. Toplantıda patronla görüşme önerisi yapılırken Makro işçileri kendi deneyimlerinden hareketle patronla görüşülebileceği ama oradan bir medet umulmaması gerektiğini ifade ettiler.

İşçilerin bazıları, kendilerine işten ayrılmalarının teklif edildiği, baskı altında oldukları için kabul etmek zorunda kaldıklarını anlattılar. Kayyum zamanı işten çıkarılanlar, dava açıp kazandıkları halde haklarını alamadıklarını ya da arabuluculuk sonucunda 2 sene bekletmenin önerildiğini söylediler.

ŞOFÖR ‘METİN BOZKURT A.Ş.’

Kayyum döneminde haklarını aramaya cesaret edemediklerini anlatan işçiler, patronun şirketi devraldıktan sonra tasfiye etmeye karar verdiğini, bunu yaparken yasal boşlukları kullandığı ve mal kaçırdığını anlattılar. Makro işçileri Makro patronunun da benzer şekilde hareket ettiği hatırlattılar.

Hüseyin Tozlu’nun serbest bırakıldıktan sonra tüm demirbaşları bir depoya taşıdığı, alelacele işyerinden Tozlu’yla ilgili tüm evrakı temizlediği, mağazaları da şoförü olarak bilinen kişinin adıyla kurulan Metin Bozkurt A.Ş.’ye devrettiği anlatıldı. İşçiler, Tozlu A.Ş. ile birlikte Metin Bozkurt A.Ş.’nin de ensesinde olacaklarını ifade ettiler.

100 MİLYONLUK CİRONUN AKIBETİ

Firmanın sahibi Hüseyin Tozlu 2015’te çıkan haberlerde servetini Samsun’un Yabancılar Pazarında sahip olduğu tezgahtan 100 milyon ciroluk bir şirkete ulaştırdığını anlatıyordu. ‘Muhafazakâr kadın giyim üretiminden e-ticaretle işini genişletmek ve 1000 kişiyi istihdam etmek’le övünüyordu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hüseyin Tozlu tutuklanmış, firması TMSF bünyesine geçmiş ve kayyum atanmıştı. Bu süre zarfında kayyum altında başlayan işten çıkarmalar 2018’in Nisan ayında Hüseyin Tozlu’nun serbest bırakılması ve Ekim ayında şirketlerinin kendisine iade edilmesiyle hızlanmıştı. Tozlu işçileri soL’a verdikleri röportajda firmanın birikiminin kendilerinden kaçırıldığını vurgulamışlardı.

Toplantı sonunda işçiler, kendi aralarında temsilciler seçerek Tozlu firmasında kalan haklarını geri alabilmek için mücadele etmekte kararlı olduklarını ilan ettiler. Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı adına işçilerin gasp edilen haklarının tutanağı tutuldu ve bir hukuki görüş oluşturulacağı açıklandı. Makro işçileri, her Pazar düzenledikleri eyleme Tozlu işçilerini davet ederek karşılıklı dayanışmaya çağırdılar.