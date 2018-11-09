Patronların Ensesindeyiz internet sitesi yayında

Kriz fırsatçısı patronlara karşı dayanışmayı, haberleşmeyi ve mücadeleyi büyütmeyi amaçlayan Patronların Ensesindeyiz ağının internet sitesi yayına girdi. Krize karşı işçilerin örgütlülüğünü güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Komünist Partisi, dayanışma, haberleşme ve mücadele için "Patronların Ensesindeyiz" ağını kısa bir süre önce harekete geçirmişti.
HABERLER GELMEYE BAŞLADI
Patronların Ensesindeyiz ağının yola çıkmasıyla birlikte ağın iletişim adreslerine patronların kriz fırsatçılığına ilişkin haberler gelmeye başladı. PE ağına gelen haberlerle, ağın müdahil olduğu gelişmeler ve kamuoyuna yansıması gerektiği düşünülen eylem, protesto ve direnişler haftalık olarak hazırlanan bir bültenle ağın takipçilerine ulaştırılıyor.
www.patronlarinensesindeyiz.org sitesi bugünden itibaren, ağın sosyal medya hesaplarıyla birlikte mücadele ağının haberlerini duyuracak. Site üzerinden haksızlığa ve patronların kriz fırsatçılığına uğrayanlar sömürücü patronlarını ihbar edebilecek.
Patronların Ensesindeyiz irtibat ve duyuru adresleri
www.patronlarinensesindeyiz.org
[email protected]
+90 (541) 940 05 14
Facebook: patronlarinensesindeyiz
Twitter: pensendeyiz
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