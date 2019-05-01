Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan sert tepki: Kanlı patron İGA 1 Mayıs’tan uzak dur

İstanbul Havalimanı'ndaki işçi ölümleri ve tutuklamaları nedeniyle büyük tepki çeken İGA, 1 Mayıs dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. İGA'nın mesajına tepki gösteren Patronların Ensesindeyiz Ağı, 'Kanlı patron İGA 1 Mayıs’tan uzak dur' dedi.

İstanbul Havalimanı inşaatında onlarca işçinin ölümüne neden olan, işçileri tutuklatan Limak, Cengiz, MAPA, Kolin ve Kalyon adlı beş inşaat şirketinin oluşturduğu İGA'nın 1 Mayıs kutlaması tepki çekti.

"Kanlı patron İGA 1 Mayıs’tan uzak dur" diyen Patronların Ensesindeyiz Ağı, "Patron pişkinliği böyle bir şey: İşçileri öldürdü, tutuklattı, şimdi 1 Mayıs’ı kutluyor. İstanbul Havalimanı inşaatı tarihe ilk kaydını yapılan çevre katliamı ile, emekçi halkın önce oksijenini gaspetmesiyle yazdı. Sonra onlarca işçinin ölümüne neden olan plansız, hesapsız, güvenliksiz inşaat süreci geldi. İşçileri tahtakurulu yataklarda yatıran, buna tepki gösterenleri tutuklatan Limak, Cengiz, MAPA, Kolin ve Kalyon adlı beş inşaat şirketinin oluşturduğu İGA, sabah saatlerinde işçilerin 1 Mayısını “kutladı”. 1 Mayıs öncesi patronlardan gelen sahte kutlama mesajları içinde en büyük tepkiyi İGA’nın mesajı hak ediyor" ifadelerini kullandı.