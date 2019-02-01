Patronların ekonomisi tıkırında: Akbank'tan rekor kâr

Enflasyon ve işsizliğin arttığı 2018 yılı bankalar için kârlı geçti. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 'Akbank, 1 milyar 427 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon TL konsolide net kar elde etti' dedi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın kârına ilişkin açıklama yaptı. Binbaşgil, "Akbank, 1 milyar 427 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon TL konsolide net kar elde etti" ifadelerini kullandı.

BloombergHT'nin haberine göre Binbaşgil, yaptığı yazılı açıklamayla Akbank’ın 2018 yılı finansal sonuçlarını değerlendirdi.

Binbaşgil, "Hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde piyasalarda dalgalanmaların gözlemlendiği bir yılı geride bıraktıklarını" ancak "bu gelişmelere rağmen Akbank'ın başarılı bir yıl geçirdiğini" söyledi.

'YURT DIŞI BORÇLANMANIN ÖNÜ AÇILDI'

Binbaşgil, "Akbank’ın Eylül ayında imzaladığı sendikasyon kredisinin piyasalar açısından önemli dönüm noktalarından bir tanesi olduğunu" söyleyerek, "Bu işlemle sendikasyon piyasalarına erişim tekrar sağlandı, yurt dışı borçlanmanın önü açıldı" dedi.

Akbank Genel Müdürü "Sağlam finansallarımız ve yurt dışındaki yüksek itibarımız sayesinde 2018 gibi bir yılda ekonomimize toplam 4,8 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık" diye konuştu.

BANKALARIN NET KÂRI 53 MİLYAR LİRA

Kriz döneminin kazananı bankalar oldu. Bankalar 2017'de 49,1 milyar, 2016'da 37 milyar lira kar elde etmişti.

Aralık 2018 döneminde bankaların net kârı rekor kırarak 53 milyar 522 milyon lira olarak gerçekleşti.