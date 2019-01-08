Patronların çalışanlar adına ödediği işsizlik sigortası payı yüzde 1'e indirildi

Patronların çalışanlar adına ödediği işsizlik sigortası payı düşürüldü.

Patronların çalışanlar adına ödediği işsizlik sigortası payı yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibari ile devreye giren yeni düzenlemeyle ilgili konuştu.

Selçuk, “Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak” dedi.