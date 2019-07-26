Patronlar sömürü mangaları arıyor: Meslek liseli olun, isteğimiz budur!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç meslek liseleri ile ilgili açıklamada bulundu. Avdagiç, "öğrencilerin geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası (İTO) hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini Teknik Anadolu Liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk" dedi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO’nun da dahil olduğu Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okullarda, doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını kaydetti.

Protokol ile ortaya konulan modelin meyvesini, gençlerin ilgisini mesleki eğitime çekerek verdiğini belirten Avdagiç, "Çünkü gençler demode mesleklerin değil, geleceğin mesleklerinin de meslek okullarında verildiğini öğrendi" ifadesini kullandı.

İTO, 54 MESLEK LİSESİNE 'HAMİLİK' YAPIYOR

İTO’nun İstanbul’daki 54 okulda "hamilik" yaptığını açıklayan Avdagiç "Biz öğrencilerimize sahip çıkarsak, onlar da bu memlekete sahip çıkacaklar. Hamilik projesiyle öğrencilerimiz, teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve mezun olduklarında, modern teknolojiyle donatılmış fabrikalarda rahatlıkla çalışabiliyorlar. İkinci olarak elbette okullarımızın imkanları kısıtlı. Burada biz devreye girdik ve üretim araçlarını, gerekli makinaları temin edip, okullara teslim ediyoruz. Üçüncüsü öğrencilerimizi, İTO’nun 420 bin üyesini temsil eden Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinden oluşan hamilerimizi, ilgili oldukları mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle eşleştiriyoruz. Gençlerin işi okulda öğrenmeleri için, onları meslek komitelerimize emanet ederek, hamilik yapıyoruz. Böylece öğrenciler aracılığıyla, reel sektörle dinamik bir ilişki içinde de oluyoruz. Gençlerimizin mesleki ufukları genişliyor, yeni hedefler ediniyorlar" dedi.