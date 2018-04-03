Patronlar Saray'a çıktı, 'Bakan'ı değiştirin' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e tepki göstermesinin ardından şimdi de bazı patronların bir Bakan'ı şikayet etmek için Saray'a çıktığı ileri sürüldü.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir grup patronun Saray ziyaretinde bulunduğunu öne sürdü.

Altaylı, "sağlam" kaynaktan aldığını belirttiği bilgiye köşesinde yer verdi:

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’nin önemli, eli taşın altında olan işadamlarından bir grup, Beştepe’den önemli bir isimle bir araya gelmişler.

Merak etmeyin, önemli dediysek Cumhurbaşkanı değil.

Ama yakın bir isim.

Konu ekonomi ve iş dünyası.

Yapılması gerekenler, alınacak önlemler, verilecek destekler gibi pek çok meseleyle ilgili iş dünyasının görüşlerini aktarmışlar.

Muhatapları da dinlemiş.

Notlar almış.

Ve sonunda bir de “şikâyet” gelmiş.

İşadamları, bir bakanla ilgili olarak “şikâyetlerini” iletmişler.

“İş dünyasının dertlerini anlamıyor. Reel sektör gözüyle bakamıyor. Her şeye finansçı gözlüğüyle bakıyor, ama bu da sorunları çözmüyor. Daha yapıcı ve daha halden anlayan ve bize daha moral aşılayacak bir bakan olsa çok daha iyi olur işler. Sanayide daha yüksek büyüme rakamları yakalarız” demişler.

Muhatapları “Böyle bir isim var mı?” diye sorunca, “Biz onu bilmeyiz. Bizim işimiz de değil. Partiyi siz daha iyi tanırsınız. Fakat gerekirse dışarıdan atamayla bile olabilir” demişler.

Hatta duyduğuma göre birkaç isim de zikretmişler, ama o kadarını öğrenemedim.

İşadamlarının bu yaklaşımı “had aşımı” olarak mı algılanır, yoksa “ciddiye” mi alınır, bilmiyorum.

Onu da önümüzdeki günlerde görürüz.