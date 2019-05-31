Patronlar mağdur: Borç yükü yüzünden yatırım yapamıyorlarmış!

Bugün açıklanan büyüme verilerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayicinin yeni yatırım yapamadığını öne sürdü. Patronların Ensesindeyiz Ağı temsilcilerine göre bu tür değerlendirmeler tek bir şeye hizmet ediyor: Kamu fonlarının kumarbaz patronların açıklarını kapatmak için yağmalanması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bugün yaptığı bir açıklamayla büyüme verilerini değerlendirdi. Verilerin ülkenin sadece ağır bir kriz içinden geçmekle kalmadığını aynı zamanda yeni yatırımlarının da askıya alındığını gösterdiğini belirten Aykut Erdoğdu, borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayicinin yeni yatırım yapamadığını öne sürdü.

Krizin en çok yoksulları vurduğunu ancak toplumu bütün olarak sarstığını öne süren Erdoğdu, AKP iktidarını “Yeterince üretemeyen ekonomi, ürettiğini hakça paylaşamayan bir toplum resmi" yaratmakla suçladı.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ'DEN DEĞERLENDİRME

Patronların Ensesindeyiz Kriz Fırsatçılığına Karşı Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı (PE) temsilcileri, Erdoğdu'nun açıklamalarını soL'a değerlendirdi. "Bu açıklamalar sadece patronların ve patron temsilcilerinin uzun süredir kamuoyuna yansıttıkları görüşlerle örtüşmüyor, AKP hükümetinin krize karşı önlem paketi gibi adlarla piyasaya sürdüğü yaklaşımlarla da temelde uyumlu" diyen PE temsilcileri şunları söyledi:

Özel sektörün borç ve faiz ödemelerinin yükü altında ezildiği için yatırım yapamadığına dönük söylenenlerin tek bir amacı var: Aç gözlü ve uzak görüş yoksunu sermayenin borç yükününün kamu tarafından sırtlanılması. "Nasılsa bir yerlere yıkarız sonunda" diyerek borçlanan, bu şekilde yüksek finansman bedellerini göze alarak yatırımlar yapan sermaye kesimleri şimdi kendi oynadıkları kumarın bedelini kamusal bütçeden ve fonlardan çıkarmak peşinde.

'Sanayici faiz yükü altında ezildiği için yatırım yapamıyor' sözlerini söyleyenler, işçilerden kesilerek oluşturulan işsizlik sigortası, kıdem tazminatı fonlarının kör ve bencil kapitalistlere peşkeş çekilmesinin suç ortaklığını yapıyor.

EN ÇOK YOKSULLARI VURDU AMA... AYNI GEMİDEYİZ!

Patronların Ensesindeyiz ağı temsilcileri Aykut Erdoğdu'nun açıklamasındaki "Kriz en çok yoksulları vurdu ama toplumu bütün olarak sarstı" cümlelerinin kriz fırsatçısı patronların "aynı gemideyiz" yalanının bir yansıması olduğunu öne sürdü ve "kriz emekçileri vuruyor, yoksulları vuruyor. Karşılarında bir emekçi direnişini göremedikleri sürece patronların payına krizden fırsat yaratmak düşüyor" diye konuştu.

