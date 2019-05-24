Patronlar işçinin maaşını işçinin cebinden kesilen parayla ödüyor: İşsizlik Fonu'ndan 94 milyon lira aktarıldı!

AKP işçinin cebinden kesilen İşsizlik Sigortası Fonu'nu patronlara aktarmaya devam ediyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan son 5 ayda yapılan maaş ödemesi 94 milyon 710 bin liraya, maaşı ödenen işçi sayısı ise 125 bin 933 oldu.

İşçilerin maaşından kesilen paralarla oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu, patronlara aktarılmaya devam ediyor.

Geçen yıl Kasım ayında 43 işçi için kısa çalışma ödeneği adı altında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan para talep edilirken, Aralık ayında ödenek talep edilen işçi sayısı bir anda 4 bin 123'e çıktı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yıl başından itibaren kısa çalışma ödeneği aktarılan işçi sayısı artarak ocak ayında 26 bin 562'ye, şubat ayında 36 bin 139'a, mart ayında 35 bin 850'ye çıktı. 3 aylık süre Nisan ayında bitmesine rağmen Nisan ayında da 23 bin 259 yeni işçiye ödeme yapıldı. Aralık ayından bu yana toplamda 125 bin 933 işçi için toplam 94 milyon 710 bin lira kısa çalışma ödeneği İşsizlik Fonu'ndan işçilere aktarıldı.