Patron zamdan rahatsız: Şunu önceden haber verseniz...

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, doğal gaz zamlarına ilginç bir tepki verdi. Bahçıvan, zaman zaman fiyat ayarlamaları yapma gereğinin farkında olduklarını söylerken, kendilerine hazırlık zamanının tanınmasını ve zamların sanayiciyle istişare edilmesini istedi. Doğal gaz zammının önceden sanayiciye bildirilmesi yoluyla yapılacak hazırlığın ne olduğu ise oldukça açık: Maliyet artışının satış fiyatlarına yansıtılması!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bir yazılı açıklama yaparak, doğalgaz zamlarına tepki gösterdi.

'ZAMLARA HAZIRLIK YAPMAMIZ İÇİN MAKUL BİR SÜRE LAZIM'

Ağustos başında yapılan zamdan sonra 1 Eylül itibariyle bir zam daha yapıldığını hatırlatan Bahçıvan, “Ekonomik dengelerin oluşması açısından, dış konjonktürdeki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman fiyat ayarlamaları yapma gereğinin farkındayız” derken fiyat ayarlamalarına sanayiciler olarak hazırlık zamanının kendilerine tanınmamasından ve zamların sanayiciyle istişare edilmemesinden yakındı.

Bahçıvan, “sanayicinin zamlara hazırlık yapması için zamlar yapılmadan önce makul bir süre verilmesini” ekonomik gerçekler açısından daha doğru buluyor.

İSO Başkanı, yazılı açıklamasında “Bu konuda ilgili bakanlığımız ile müteaddit defalar istişareler gerçekleştirdiğimiz halde, aynı tutumun devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda zamların gece yarısı ve hafta sonlarına denk getirilmesini de üzücü buluyoruz. Bu zamlar üretim ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmamaktadır.” dedi.

ZAMLARA HAZIRLIK DENİLEN FİYATA YANSITMAK

Sanayicinin, maliyet kalemleri arasında yer alan doğalgazda ortaya çıkan bir fiyat artışını önceden bilerek hazırlık yapmasının karşılığının ne olduğu aslında oldukça açık. Kastedilen hazırlık, maliyetteki artışın hızlı bir biçimde fiyata yansıtılması. Ki bu da genellikle zamla oluşan maliyet farkının bilinen patron fırsatçılığı ile ürün fiyatlarına "fazla fazla" yansıtılması şeklinde gerçekleşiyor.

"Fiyat ayarlamalarını anlıyoruz ama bize zamanında haber verilmeli" tepkisinin anlamı bu.